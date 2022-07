«Obliterated»: Neue Besetzung vorgestellt

International

Die neue Netflix-Serie von den «Cobra Kai»-Machern hat sich neue Gesichter geangelt.

, die kommende Netflix-Action-Comedyserie der «Cobra Kai»-Schöpfer Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg und Josh Heald, hat Alyson Gorske, C. Thomas Howell, Eugene Kim, Paola Lázaro, Terrence Terrell und Amalia Yoo als reguläre Darsteller in die Serie aufgenommen. Sie gesellen sich zu den bereits angekündigten Stars Shelley Hennig und Nick Zano.Die Serie erzählt die Geschichte eines Eliteteams der Special Forces, das eine tödliche Bedrohung in Las Vegas abwehrt. Nach einer feuchtfröhlichen Party mit Alkohol, Drogen und Sex entdeckt das Team, dass die entschärfte Bombe eine Fälschung war. Das nun berauschte Team muss sich durch seine Beeinträchtigungen kämpfen, seine persönlichen Probleme überwinden, die echte Bombe finden und die Welt retten.Hurwitz, Schlossberg und Heald produzieren «Obliterated» zusammen mit Dina Hillier von Counterbalance Entertainment. Sony Pictures Television ist das Studio. Die Produktion ist derzeit im Gange.