Sky und DAZN bündeln Angebote

Vermischtes

Künftig müssen Kunden 30 Euro pro Monat für den Streamingdienst zahlen. Mit Hilfe von Sky wird es deutlich günstiger.

Sky Deutschland und der internationale Streamingdienst DAZN bündeln die Angebote. Wer bereits Sky-Kunde ist, kann DAZN für 24,99 Euro pro Monat hinzubuchen – man spart also knapp fünf Euro. Sollte man sich für einen Einjahres-Vertrag entscheiden, wird das Angebot um weitere fünf Euro günstiger. Nur bis zum 30. September soll das Angebot gelten.Aus Konkurrenten werden Geschäftspartner: Sky schreibt in seiner Pressemitteilung: „Das DAZN Jahresabo ist eine ideale Ergänzung zum Sky Bundesliga-Paket mit allen Samstagsspielen der Bundesliga und der kompletten 2. Bundesliga. Auf DAZN können Fans mit u.a. den Freitag- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie der UEFA Champions League inklusive Konferenz, deutscher Konferenz und der UEFA Women's Champions League sowie den europäischen Topligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 den besten Fußball an einem Ort erleben.“Im Angebot sind auch die linearen Fernsehsender DAZN1 und DAZN2 enthalten, die bislang nur für Sportbars freigeschalten waren. Wie Sky selbst schreibt, kostet das Zwölf-Monate-Abo künftig 38,99 Euro. Die Bundesliga beginnt am ersten August-Wochenende mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. Dafür brauchen Fans allerdings kein Abo, da das Auftaktspiel auch bei Sat.1 zu sehen ist.