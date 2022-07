«DMZ» geht Ende August auf Sendung

TV-News

Der Sender Sky holt sich die Miniserie mit Rosario Dawson.

Die vierteilige dystopische Miniseriebekommt einen Platz bei Sky. Die Produktion übernahmen Array Filmworks, DC Entertainment und Warner Bros. Television. Das Event basiert auf den DC-Charakteren, die Brian Wood und Riccardo Burchielli erschaffen haben. Die Serie stammt hingegen aus der Feder von Roberto Patino. Für die Regie konnte man Ava DuVernay und Ernest Dickerson gewinnen.Vor der Kamera standen Rosario Dawson, Benjamin Bratt, Freddy Miyares, Hoon Lee, Jordan Preston Carter, Venus Ariel und Amandla Jahava. «DZM» wurde Anfang 2020 in Atlanta gedreht, aufgrund der Corona-Pandemie mussten ein Teil im Jahr 2021 nachgeholt werden. Die amerikanischen Zeitungen waren von der Serie nur mäßig begeistert.Davon handelt die Serie: Ein brutaler zweiter Bürgerkrieg erschüttert in nicht allzu ferner Zukunft die USA. Das zerstörte Manhattan wird zur "Demilitarized Zone" (DMZ) erklärt und ist von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Sanitäterin Alma Ortega (Rosario Dawson) ist von hier vor Jahren bei Ausbruch des Krieges geflohen und hat dabei ihren Sohn verloren. Sie setzt alles daran, in die gefährliche DMZ zurückzukehren, um ihn zu finden. Im gesetzlosen Niemandsland trifft sie auf Gangs, Milizen, Warlords und Demagogen wie Parco Delgaro (Benjamin Bratt ), mit dem sie eine gemeinsame Vergangenheit verbindet. Der will um jeden Preis die Macht in der DMZ an sich reißen. Selbst wenn Alma ihren Sohn findet, wie hat ihn der jahrelange Überlebenskampf im Kriegsgebiet verändert?