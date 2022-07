«La Garçonne» geht wieder auf Sendung

TV-News

Der Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions wird die Serie wiederholen.

Im August begonnen die Abonnenten von Sat.1 Emotions und Joyn ein Wiedersehen mit, das der Pay-TV-Sender bereits mehrfach auf unterschiedlichen Sendeplätzen ausstrahlte. Die Erstausstrahlung erfolge im Mai 2021. Die sechsteilige Miniserie stammt von Dominque Lancelot und Harold Valentin, Paola Barzmann führte Regie.Die Produktion von France 2 erreichte im Sommer bis zu viereinhalb Millionen Zuschauer und verbuchte im Schnitt um die 16 Prozent Marktanteil. Die Hauptrollen übernahmen Laure Smet, Tom Hydreck und Lily-Fleur Pointeaux. Sat.1 Emotions strahlt die ersten beiden Folgen am Dienstag, den 9. August, um 20.15 Uhr aus. Bereits in der Nacht zum Mittwoch erfolgt ab 01.10 Uhr die Wiederholung.Das Format spielt in Paris nach dem Ersten Weltkrieg in den années folles, der französischen Gegenstück der Goldenen Zwanziger. Die Protagonistin Louise Kerlac ist eine Garçonne, eine burschikose und emanzipierte Frau, die nach dem Krieg ihre Arbeit verloren hat, während ihr kriegstraumatisierter Bruder Antoine nicht wie ihr verstorbener Vater die Stelle als Polizist annimmt, sondern der Malerei nachgeht und sich Drogen hingibt.