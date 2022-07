Marvel-Universe: Eshu

Marvel

Der „Master of the World“ kam aus der Steinzeit – wurde allerdings von seinem Stamm ausgestoßen.

Eshu ist ein Charakter aus dem Marvel-Universe, der auch als "Master of the World" bekannt ist. Seinen ersten Auftritt hatte er in „Alpha Flight Nr. 2“. Seitdem tritt er fast ausschließlich als Bösewicht in Erscheinung. Er war Anführer der Bösewicht-Teams "Strikeforce One" und von "Omega Flight". Eshu ist eine physisch beeindruckende Erscheinung. Er trägt eine metallene Rüstung, die er selbst entworfen hat. Der Anzug verleiht ihm übermenschliche Kräfte und Resistenz gegenüber Verletzungen und Umwelteinflüssen. Die Handschuhe können Energie absorbieren, speichern und als tödliche Strahlen wieder ausstoßen.Oft trägt er als zusätzliche Waffe einen Metallstab, mit dem er ebenfalls Laserstrahlen abfeuern kann. Seine größte Quelle der Macht ist allerdings sein Raumschiff. Es ist nicht nur seine Basis, er kann es auch mit Mental-Kräften von außerhalb steuern. Das Schiff ist bis zu einem gewissen Grad autonom und intelligent, besitzt aber weder Wille noch Selbsterkenntnis.Die Technologie des Schiffes ist weit fortgeschrittener als alles, was der allgemeinen Bevölkerung der Erde bekannt. Die integrierte Technologie beschützt Eshu vor Krankheit und verhindert, dass er altert. Ihm stehen fortschrittliche Labore und Ingenieurstechnologie zur Verfügung und das Schiff kann in andere Galaxien reisen.Eshu ist ein hochgradig fähiger Ingenieur und Wissenschaftler, der vor im Gebiet Alien-Technologie hohe Kompetenzen angehäuft hat. Um körperlich stärker zu sein, hat er sich ein Serum gespritzt, dass er aus dem Gewebe seines Widersachers Scramble extrahiert hatte. Dadurch hat einen äußerst starken Körper erhalten. Er besitzt nun übermenschliche Stärke, Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Ausdauer und Reflexe.Eshu war ursprünglich ein Steinzeitmensch, der von seinem Stamm ausgestoßen wurde, nachdem er ein anderes Mitglied getötet hatte. Er streifte durch die vorzeitliche Welt, bis er auf sein jetziges Raumschiff stieß. Das Alien-Schiff der Rasse Plodex fing Eshu ein und sollte ihn eigentlich nur untersuchen. Eshu schaffte es den Schiffscomputer zu überwältigen und schlussendlich die Kontrolle über das Schiff zu erlangen. Aber es war ihm zuerst unmöglich, das Schiff zu verlassen. Erst nach einem Jahrzehnt langem Schlaf erwachte er im heutigen Kanada.Eshu ist ein Superbösewicht, der die Eroberung ganzer Welten anstrebt. Seine Erzfeinde sind das kanadische Superhelden-Team "Alpha Strike". In der Storyline "Civil War II" infiltriert er unerkannt den Aufsichtsrat des "Alpha Strike"-Teams. Dabei tritt er als normaler Mensch unter dem Namen "Philipp Beaulieu" auf. Eshu wurde von John Byrne erschaffen, der unter anderem auch Sabretooth mitentwickelte. Der Aliasname "Master of the World" ist eine Anspielung auf den gleichnamigen Roman von Jules Verne.