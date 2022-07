Starkes Viertelfinale der Frauen

Quotennews

Mehr als 4,8 Millionen Zuschauer verfolgten das Match zwischen England und Spanien.

Mit der Partie zwischen England und Spanien (2:1 n.V.) wurde das Viertelfinale der UEFA Women’s Euro in England 2022 eröffnet. Noch in den kommenden drei Tagen duellieren sich Deutschland und Österreich (21.07. / 21:00 Uhr), Schweden und Belgien (22.07. / 21:00 Uhr) und Frankreich mit den Niederlanden (23.07. / 21:00 Uhr). Für England und die jeweiligen Gewinner aus den folgenden Viertelfinals wartet am 26. und 27.07 das Halbfinale.Die Partie, die das ZDF um 21:00 Uhr aus Brighton & Hove übertrug, sicherte sich eine Reichweite von 4,81 Millionen. 22,5 Prozent Marktanteil sicherte sich Reporterin Claudia Neumann, der Marktanteil bei den jungen Menschen belief sich auf 17,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,86 Millionen Zuschauer dabei.Das kurzeinformierte 5,00 Millionen Zuschauer und führte zu 22,0 Prozent Marktanteil. Mit 0,86 Millionen jungen Leuten verbuchte die Sendung 16,2 Prozent Marktanteil. Erst um 23.50 Uhr ging dasOn Air. Dieses Mal stand unter anderem Kanadas historische Schande im Mittelpunkt – nämlich der Umgang mit den Ureinwohnern. 1,41 Millionen Zuschauer wollten sich darüber noch informieren, das Magazin mit Antje Pieper sicherte