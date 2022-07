Judd Apatow produziert Buddy-Komödie

Kino-News

An dem Format ist ein «Saturday Night Live»-Autorenteam beteiligt.

DieAutoren Ben Marshall, John Higgins und Martin Herlihy - das Comedy-Trio, bereiten sich auf ihr Kinodebüt vor. Universal Pictures hat eine Buddy-Komödie von dem Autorentrio erworben und plant, den Film am 18. August 2023 in die Kinos zu bringen. Judd Apatow ist der Produzent des Films, dessen Titel noch nicht feststeht.Marshall, Higgins und Herlihy werden den Film schreiben, in dem es um drei Freunde aus der Kindheit geht, die zusammenleben und arbeiten. Als die drei beschließen, dass ihnen ihr Lebensweg nicht gefällt, machen sie sich auf den Weg, um einen Goldschatz zu finden, der angeblich in einem nahe gelegenen Berg vergraben sein soll.Die drei werden nicht nur das Drehbuch schreiben, sondern auch die Hauptrollen übernehmen und den Film produzieren. Weitere Darsteller werden voraussichtlich in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die Produktion des Films ist bereits in North Carolina angelaufen.