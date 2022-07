«Die Poolbauer» starten Anfang August

TV-News

Clever: Ab 18.10 Uhr bietet Kabel Eins seinen Zuschauern sommerliche Themen.

Der Fernsehsender Kabel Eins startet am Sonntag, den 7. August, die neue Doku-Soap. Die neue Sendung wird allerdings nicht etwa um 20.15 Uhr ausgestrahlt, sondern um 18.10 Uhr und dauert zwei Stunden. Als Experten angelte man sich Mark Kühler, den Zuschauer aus Formaten wie «Die Hammer-Soap», «Schrauben, sägen, siegen» und «Wohnen nach Wunsch» kennen.Die neue Kabel Eins-Sendung begleitet zwölf Familien, die in ihrem heimischen Garten den Traum vom eigenen Schwimmbad ermöglichen wollen. Die Auswahl der dieser Gewässer ist vielfältig, denn neben einem Schwimmteich aus dem Baumarkt sind auch Mega-Luxus-Pools geplant. Teilweise werden die Protagonisten in Eigenregie arbeiten, zeitweise sind aber auch Baufirmen an den Projekten beteiligt.Um 20.15 Uhr folgt bei Kabel Eins die zweite Folge von, in der auf dem Öko-Camp Stumergut die Mitarbeiterin und Saisoncamperin Sandra neue FKK-Touristen einführte. Zwischen 22.20 und 00.20 Uhr wird eszu sehen geben, unter anderem steht ebenfalls der Urlaub im Vordergrund. Danach beginnt «Yes We Camp!» von vorne.