sixx versucht sich erneut an «This Is Us»

TV-News

Die Serie, die bereits abgedreht ist, läuft künftig auch im frei-empfangbaren Fernsehen.

Weder ProSieben , noch sixx und der Disney Channel haben die Fernsehseriezum Erfolg geführt. ProSieben brach die Ausstrahlung nach einer Staffel ab, sixx hielt am Montagabend vor drei Jahren auch nur ein Vierteljahr durch. Trotz des Misserfolgs startet der Frauensender einen weiteren Anlauf und ersetzt die Primetime-Ausstrahlung von «Gilmore Girls».Sixx beginnt mit der Ausstrahlung der Serie am Mittwoch, den 10. August, um 20.15 Uhr. Die Fernsehstation plant zwei Episoden zu senden. In der Serie sind Milo Ventimiglia, Mandy Moore und Sterling K. Brown zu sehen. Das Format von Dan Fogelmann, der «Cars» und «Rapunzel – Neu verföhnt» schrieb, kreierte die Serie. Inzwischen hat sich der Produzent auf «Only Murders in the Building» konzentriert.«This Is Us» endete im Mai 2022 nach sechs Jahren. Die Produktion übernahm 20th Television, die Serie wurde bei NBC mit großem Erfolg ausgestrahlt. Derzeit sind alle fünf Staffeln sowohl bei Amazon Prime Video als auch bei Disney+ verfügbar. Aktuell fügen beide Anbieter wöchentlich eine neue Folge aus Staffel sechs hinzu.