BBC kauft zwei Fremantle-Serien

England

Die Serie «Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit» wird bald im britischen Fernsehen zu sehen sein.

Zwischen Weihnachten und Neujahr 2021 strahlte Das Erste alle sechs Folgen der Serieaus. Der Erfolg hielt sich zwar in Grenzen, aber das Format wird über den Ärmelkanal hinaus zu sehen sein. Die RTL-Tochter Fremantle, zu der auch UFA Fiction gehört, die die Serie herstellte, hat das Format veräußern können."Es ist immer etwas Besonderes, mit der BBC zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, dem britischen Publikum ein erstklassiges Drama zu präsentieren", so Jamie Lynn, EVP Co-Production and Distribution, EMEA, International, Fremantle. "Die BBC war schon immer Vorreiter und Geschmacksverstärker bei der Auswahl des Besten, was die internationale Dramabranche zu bieten hat, und diese beiden außergewöhnlichen, filmischen Serien sind ein gutes Beispiel dafür.Außerdem schlug die BBC bei der Fremantle-Seriezu, die beim chilenischen Starzplay zu sehen war. Insgesamt wurden acht Folgen ausgestrahlt, die am 27. Februar gelauncht wurden. Sue Deeks, Leiterin der Programmakquisition der BBC, sagt: "«Señorita 89» und «KaDeWe» sind Beispiele für unglaubliche internationale Talente, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Beide haben ihre ganz eigene Note, aber beide sind wirklich bemerkenswert - wir freuen uns, sie den BBC-Zuschauern präsentieren zu können."