Netflix beendet Support auf Twitter

Vermischtes

Das Streamingunternehmen wird nicht mehr auf Fragen antworten.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ berichtete, hat Netflix seinen beliebten Twitter-Kundenservice nach über 13 Jahren und mehr als 900.000 Tweets still und leise eingestellt. Ein Netflix-Sprecher erklärte gegenüber Variety, dass das Ende des Netflix CS (@Netflixhelps) Kundensupports nichts mit den jüngsten Sparmaßnahmen des Unternehmens inmitten eines Abonnentenrückgangs zu tun hat. Vielmehr gehe es darum, dass der Streamer seine Bemühungen im Bereich des Kundensupports auf firmeneigene Plattformen konzentriere.Der Twitter-Account @Netflixhelps wurde im Februar 2009 eingerichtet, als das Unternehmen noch hauptsächlich DVDs per Post verschickte und sein Streaming-Dienst noch in den Kinderschuhen steckte. Der Account hat fast 270.000 Follower.Am 30. Juni 2022 stellte das Konto @Netflixhelps ohne Angabe von Gründen die Online-Hilfe für Twitter-Nutzer ein. Netflix bestätigte, dass das Unternehmen den Twitter-Kundenservice ab diesem Datum eingestellt hat. Nutzer haben in den letzten Wochen weiterhin @Netflixhelps getwittert, obwohl das Konto nicht mehr auf Anfragen antwortet.