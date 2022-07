Netflix-Produktmanager verlässt das Unternehmen

Köpfe

Todd Yellin leitete den Programmbereich über 15 Jahre – nun möchte er Filme und Serien machen.

Netflix-Veteran Todd Yellin, der die Produktteams des Streaminganbieters von der Benutzeroberfläche bis hin zur Preisgestaltung geleitet hat, verlässt das Unternehmen. Yellin, der seit fast 17 Jahren für das Unternehmen arbeitet, wird bis September bei Netflix bleiben, um seinen Nachfolger zu rekrutieren. Yellin ist für eine Reihe von Entwicklungen verantwortlich, darunter die Entwicklung des Netflix-Markenzeichens und die Weiterentwicklung der personalisierten Inhaltsempfehlungen des Unternehmens."Als ich vor fast 17 Jahren zu Netflix kam, hatte ich gerade meinen ersten Spielfilm veröffentlicht und plante, ein paar Jahre zu bleiben, um meine Finanzen in Ordnung zu bringen, bevor ich ein weiteres Filmprojekt in Angriff nehmen würde", sagte Yellin in einer Erklärung gegenüber Variety. "Jahr für Jahr war es unmöglich, sich von der Verlockung zu lösen, die Art und Weise, wie Filme und Fernsehsendungen entdeckt und konsumiert werden, zu revolutionieren, ganz zu schweigen von der Möglichkeit, das Video-Storytelling weiterzuentwickeln. Das war eine höllische Entscheidung, aber das Leben ist kurz und ich möchte zu meinen Wurzeln als Filmemacher zurückkehren."Yellins Abgang wurde am Donnerstag in einem internen Memo an die Netflix-Mitarbeiter bekanntgegeben. Er kam im Januar 2006 zu Netflix - noch vor dem Start des ersten Streaming-Dienstes - als Leiter des Produktmanagements für Personalisierung.