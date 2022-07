«Andor» startet Ende August

TV-News

Die neue «Star Wars»-Serie wurde erstmals im Oktober 2019 angekündigt.

Bei Disney+ gibt es weiterhin zahlreichen Nachschub. Nachdem bereits am Mittwoch, den 17. August, die Seriestartet, zieht man knapp zwei Wochen darauf mit einer neuen-Serie nach.ist seit knapp drei Jahren in Entwicklung.«Andor» erkundet die «Star Wars»-Galaxie aus einer neuen Perspektive und konzentriert sich auf Cassian Andors Reise, die ihn entdecken lässt, was er bewirken kann. Sie erzählt die Geschichte der aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium und wie Menschen und Planeten darin verwickelt wurden. Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll.Die neue Serie, die am 31. August startet, ist eine Mischung aus Space Opera, Thriller und Drama. Hinter dem Projekt steckt Tony Gilroy, die Serie wird selbstverständlich von Lucasfilm produziert. Die Hauptrolle übernahm Diego Luna, in weiteren Rollen sind unter anderem Duncan Pow, Forest Whitaker und Ben Mendelsohn zu sehen.