Fünf neue Gesichter für «Fellow Travelers»

US-Fernsehen

Die Showtime-Serie verpflichtete unter anderem Chris Bauer und Matt Visser.

Wie das amerikanischen Branchenblatt „Variety“ berichtete, hat die neue Showtime-Serieihren Cast vervollständigt. Will Brill, Chris Bauer, Erin Neufer, Matt Visser und Christine Horne wurden für wiederkehrende Rollen besetzt. Sie gesellen sich zu den bereits angekündigten Hauptdarstellern Matt Bomer, Jonathan Bailey und Allison Williams sowie zu den Serienmitgliedern Jelani Alladin, Noah J. Ricketts und Linus Roache.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Mallon. Bomer wird den gutaussehenden, charismatischen Hawkins Fuller spielen, der eine finanziell lohnende Karriere in der Politik hinter den Kulissen verfolgt. Hawkins vermeidet emotionale Verwicklungen - bis er Tim Laughlin (Bailey) trifft, einen jungen Mann voller Idealismus und religiösem Glauben. Die beiden beginnen eine Romanze, als Joseph McCarthy (Bauer) und Roy Cohn (Brill) den "Subversiven und sexuell Abartigen" den Krieg erklären und damit eine der dunkelsten Perioden der amerikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts Im Laufe von vier Jahrzehnten kreuzen sich die Wege von Hawk und Tim während der Vietnamkriegsproteste der 1960er Jahre, des drogengetriebenen Disco-Hedonismus der 1970er Jahre und der AIDS-Krise der 1980er Jahre, während sie mit Hindernissen in der Welt und in sich selbst konfrontiert werden.«Fellow Travelers» wird aus acht Episoden bestehen. Der «Philadelphia»-Autor und Oscar-Nominierte Ron Nyswaner adaptiert das Buch für die Leinwand und wird auch die Produktion übernehmen.