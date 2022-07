«American Horror Story» läuft ab 17. August

TV-News

Das Segment Star von Disney+ stellt alle Folgen Mitte des Monats online.

Der Streamingdienst von Disney veröffentlicht am Mittwoch, den 17. August, alle Episoden der zehnten-Staffel. Für die Fans ist das allerdings ärgerlich, denn die neuen Folgen sind in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits seit Ende Oktober erhältlich. Der Startschuss der FX-Serie fiel bereits sogar Ende August 2021.Erneut haben die Serienschöpfer Ryan Murphy und Brad Falchuck die ersten zwei Episoden verfasst, Falchuck, Manny Coto und weitere Autoren waren auch an den übrigen Episoden beteiligt. Die neue Staffel enthält zehn Episoden und erreichte rund 0,70 Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen.So beginnt die neue Staffel: Harry Gardner, seine schwangere Frau Doris und ihre Tochter Alma reisen für eine dreimonatige Reise von New York City nach Provincetown, Massachusetts. Doris und Alma gehen spazieren und werden von einem blassen Mann im Trenchcoat verfolgt. Polizeichef Burleson versichert den Gardners, dass Provincetown ein sicherer Ort ist und dass sie wahrscheinlich von einem Opioidabhängigen überfallen wurden.