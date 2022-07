Sky setzt im August auf «Blocco 181»

TV-News

Die italienische Fernsehserie wurde bereits im Mai in Italien ausgestrahlt.

Der Fernsehsender Sky und sein dazugehöriger Streamingdienst WOW strahlen ab Donnerstag, den 11. August, die Serieaus. Das Format stammt von Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Centragolo und Marco Borromei. Die Sky Italia-Produktion wurde in Zusammenarbeit mit Red Joint Film und TapelessFilm produziert. Die Erstausstrahlung erfolgte in Italien schon am 20. Mai.Verantwortlich für die Musik ist Psalm, ein bekannter Rapper und Plattenproduzent aus Italien. Dieser spielt auch eine Hauptrolle in der Serie. Außerdem sind Laura Osmo, Alessandro Piavani, Andrea Dodero, Alessandro Tedeschi und Alessio Practico zu sehen. Insgesamt wurden acht Episoden hergestellt, die eine Laufzeit von je 50 Minuten haben.Das Werk handelt von Block 181, einem Wohngebiet vor Mailand. Dort beherrschen Kriminalität und rivalisierende Banden den Alltag der Bewohner. Der Bruder der jungen Bea ist Anführer der "Misas", einer Gruppe lateinamerikanischer Einwanderer. Bea muss ihre Liebe zu Mahdi, einem Italiener aus dem Viertel, und zu dessen Freund Ludo, einem Jungen aus der Mittelschicht, der Drogen ausliefert, verheimlichen ihre Familien sind verfeindet.