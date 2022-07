Steigt Netflix in die zweite Liga ab?

Quotenmeter.FM

Immer wieder spekulieren Medien, dass der größte Ansturm auf Netflix vorbei sei.

In dieser Woche veröffentlichte Netflix die neuen Quartalszahlen. Vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika hat man rund eine Million Abonnenten verloren, zeitgleich fuhr das Unternehmen aber den höchsten Umsatz aller Zeiten ein. Rund acht Milliarden US-Dollar erwirtschaftet der Streamingdienst in drei Monaten.Seit ein paar Monaten haben sich die Medien darauf eingeschossen, die Quartalszahlen von Netflix schlechtzureden. Doch muss das sein? Immerhin haben rund 220 Millionen Menschen ein Abonnement und im Gespräch mit Julian Schlichting erklärt der Podcaster und Unterhalter seine Meinung. Er sei zwar bei allen Diensten angemeldet, kündige sie aber sofort wieder.Da Netflix viele Serien auf einen Schlag komplett veröffentlicht, muss das Abonnement nicht auf mehrere Monate oder gar Jahre abgeschlossen werden. Außerdem habe Netflix den Druck von außen, immerhin spiele das Unternehmen in Preisklassen von Skys WOW und in den Vereinigten Staaten von Amerika von HBO Max . Also alles gar nicht so schlimm?