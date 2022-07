Quotencheck

Auch in diesem Sommer war Daniela Katzenberger und ihre Familie Teil des RTLZWEI-Programms.

Acht neue Episoden vonstrahlte der Fernsehsender RTLZWEI in den vergangenen Wochen aus. Los ging die Ausstrahlung am Mittwoch, den 22. Juni 2022, um 20.15 Uhr. Die erste Folge betrachteten 0,73 Millionen Zuschauer, die auf 3,3 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen fuhr man 0,34 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 6,9 Prozent. Die zweite Geschichte wollten 0,98 Millionen Zuseher nicht verpassen, der Gesamtmarktanteil kletterte auf 4,3 Prozent. Mit 0,48 Millionen Zusehern sicherte sich der Sender aus Grünwald einen fabelhaften Marktanteil von 9,1 Prozent.Sieben Tage später war nicht nur bekannt geworden, dass die Katze auch bei Discovery+ eine weitere Sendung bekommt, sondern zwei neue Folgen standen an. 0,88 Millionen Menschen wollten nicht die dritte Ausgabe verpassen, die auf 3,8 Prozent Marktanteil kam. Die vierte Geschichte erreichte sogar 1,03 Millionen und 4,7 Prozent. Bei den Umworbenen fuhren die beiden Geschichten 7,3 und 9,2 Prozent Marktanteil ein.Die zwei Folgen, die am 6. Juli liefen, machten ihre Sache ebenfalls gut. Zunächst waren 1,01 Millionen Zuschauer dabei, die sorgte für einen Marktanteil von 4,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,44 Millionen Menschen erreicht, sodass es für 8,3 Prozent Marktanteil reichte. Im Anschluss kletterte das Ergebnis auf 1,06 Millionen Zuschauer und 4,6 Prozent. Jedoch war erstmals die zweite Folge nicht beliebter: Diese kam nur auf 0,42 Millionen junge Leute, der Marktanteil sank auf 7,9 Prozent.Die letzten zwei Geschichten waren auf den 13. Juli terminiert. 0,78 Millionen Zuschauer verfolgten die vorletzte Ausgabe, die sich 3,6 Prozent Marktanteil sicherte. Bei den Umworbenen standen 0,31 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil stieg auf 6,6 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte schließlich das Staffelfinale 0,38 Millionen und 7,7 Prozent. Insgesamt wurden 0,98 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag bei 4,1 Prozent.Die neue Staffel von «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca» erreichte 0,93 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 4,1 Prozent. Bei den jungen Fernsehzuschauern wurden 0,40 Millionen erreicht, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 7,9 Prozent. Im Vorjahr lief die Staffel im Mai und Juni und verbuchte 1,18 Millionen Zuschauer und hatte 0,55 Millionen Umworbene. Bei den 14 bis 49-Jährigen wurden damals 8,2 Prozent Marktanteil erzielt.