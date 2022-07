3 Quotengeheimnisse

Außerdem wirft die Reihe einen Blick auf Jugendliche, die im Netz hassen, und auf das Land Japan.

Die Lottoziehung am Samstag ist immer noch um 19.55 Uhr im Ersten zu sehen. Dennoch wollten nur noch 1,60 Millionen Menschen die Ziehung sehen. Der Marktanteil lag bei bescheidenen 9,4 Prozent. Bei den jungen Menschen erreichte man gar nur 0,13 Millionen und 4,5 Prozent. Dabei heißt es doch, dass die Deutschen gerne Lotto spielen? Fakt ist: 2020 und 2021 wurden die höchsten Umsätze bei Lotto eingefahren: 7,9 Milliarden Euro.Der Mitteldeutscher Rundfunk gab eine Dokumentation in Auftrag, die sich mit dem Boom von Manga, Anime und Cosplay auseinander setzten sollte. Diese wurde am Sonntagabend nach den «Tagesthemen» (2,14 Millionen) platziert, zog allerdings nur 0,66 Millionen Fernsehzuschauer an. Dementsprechend niedrig war der Marktanteil von 5,1 Prozent. Trotzdem wird Das Erste auch weiterhin auf schwache Dokus setzen. Beim jungen Publikum wurden akzeptable 6,6 Prozent verbucht.„Wie Jugendliche zu Terroristen werden“, hieß die Dokumentation, die Das Erste am Montag ausstrahlte. Der Film beschäftigte sich mit jungen Menschen, die in einen Gewaltstrudel rutschen. 0,73 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten um 23.00 Uhr ein, die Wiederholung um 01.25 Uhr sammelte noch einmal 0,13 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil fiel zunächst mit 5,6 Prozent schlecht aus, zumindest bei den jungen Menschen lief es mit 6,7 Prozent ganz okay.