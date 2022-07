Digital Natives: Christopher Karatsonyi

Interview

Der «Car Maniac»-Moderator ist ab Juli im Programm von Sport1 vertreten.

Ich brenne dafür, all meiner Kreativität freien Lauf lassen zu können und so mit maximalem Entertainment und Infotainment die Menschen ohne rosarote Brille zur Elektromobilität zu bringen. Ich will aber auch aufzuzeigen, was noch nicht gut funktioniert und damit der ganzen Schönrednerei entgegenwirken.Wenn wir über materielle Dinge sprechen, dann an allererster Stelle mein Handy. Ohne das geht in dieser modernen Welt gar nichts mehr. Und dann natürlich mein Auto, welches ohne Ausnahme dafür zuständig ist, mich von A nach B zu bringen – egal ob kurze oder lange Strecke. Und natürlich meine Insulinspritze, auf die ich aber gerne verzichten würde 😂Naja ich würde es eher so sagen: Auf mich prasseln durch die verschiedensten Medien-News ein, auf die ich dann auch gegebenenfalls reagiere. Zuschauer schreiben mir sehr viel, aber ich kriege natürlich auch durch meine Tätigkeit auf YouTube die Einladungen und Infos von den Autoherstellern, bevor es andere Medien überhaupt drucken können. Meistens sind wir nämlich an die gleiche Sperrfrist gebunden.Auch wenn es Kanäle gibt, die mehr Reichweite haben, wäre es wahrscheinlich JP Performance. Das liegt aber daran, dass wir uns als Typ Mensch sehr ähnlich sind. Viele Dinge, die bei ihm als arrogant interpretiert werden, liegen an der Branche, in der wir uns bewegen. Da wird man oft falsch verstanden. Allerdings weiß ich auch, dass er nicht sehr gerne mit anderen zusammenarbeitet. Also deswegen würde ich gerne, muss aber nicht.Viele Weisheiten bringen mich erst jetzt zum Nachdenken. Es gibt mehrere, die mich triggern, wie z.B., dass man vom Karma her alles zurückkriegt, was man bewusst falsch macht. Aber auch, dass man die Wichtigkeit darin sehen sollte, mit der Familie jeden Tag aufstehen und dann noch einen Traumjob ausüben zu dürfen und sich zu freuen, dass alle gesund sind.So richtig abschalten kann man in meiner Branche eigentlich nicht. Neuigkeiten und Reaktionen auf das, was ich sage, oder aber auch Dinge, die einem einfallen oder die man machen könnte, beschäftigen dich als Selbstständiger in dieser Branche eigentlich permanent.Allerdings kann ich zu 90 Prozent abschalten, wenn ich mit meiner Frau am Abend eine Serie schaue, bzw. schon vorher, wenn wir uns mit den drei Kindern beschäftigen. Also die typische Abendroutine so ungefähr ab 18:30 Uhr.Ich wusste, dass ich durch meinen 60 Stunden Job und durch die viele Reiserei nicht mehr ins Fitnessstudio gehen werde. Weder habe ich die Motivation noch die Zeit dazu, mich aus dem Haus zu bewegen, also habe ich mir im Keller einen großen Fitnessbereich eingerichtet. Da gehe ich jeden zweiten Tag um 6:30 Uhr runter und trainiere eine Stunde richtig schön intensiv, bis ich dann meine Tochter in den Kindergarten bringe und der Tag beginnt.Ich nutze primär Instagram und YouTube. Twitter z.B. habe ich gar nicht, genauso wenig wie TikTok. Allerdings könnte mir damit genau das gleiche passieren wie vielen anderen, die sich neuen Medien früher verweigert haben. Ich kann nur aktuell nicht noch mehr Reizüberflutung in meinen Tag integrieren.Um es ganz klar zu sagen: Für sowas habe ich einfach keine Zeit. Ich arbeite von morgens bis abends und wenn ich dann zu Hause bin, ist Familienzeit. Wenn ich mal Zeit habe, weil ich im Auto sitze oder auf dem Klo, denke ich viel lieber über neue Videos nach oder plane meine nächsten Tage. So hart es auch klingt, du musst dich in meiner Branche jeden Tag neu erfinden und was Neues liefern. Da ist keine Zeit für Konsole spielen, höchstens wenn du keine Familie hast. Die Grand Theft Auto Zeiten auf dem Computer sind leider schon lange vorbei. Ich habe nicht ein einziges Spiel auf meinem Handy, eine Konsole besitze ich nicht und mein PC dient nur meiner Arbeit.Letzten Endes für alles Gängige. Netflix , was auch am allerhäufigsten von uns konsumiert wird. Dann natürlich Amazon Prime Video für Filme, die es auf Netflix nicht so wirklich gibt, aber natürlich auch Disney+ für unsere Tochter oder einen gemeinsamen Disney-Nachmittag. Natürlich kommen noch viele Gebühren dazu für Abos von Datenübertragungsseiten und E-Mail Domains.