«Ms. Marvel»-Schöpferin Bisha K. Ali erklärt das Ende

US-Fernsehen

Am Mittwoch veröffentliche der Streamingdienst Disney+ die sechste und letzte Folge der Serie.

Spoiler-Alarm: Nach sechs Wochen ist es geschafft: Die Miniserieist bei Disney+ zu Ende. Nachdem die Mannschaft um Kamala Khan, verkörpert durch Iman Vellani, einen Angriff der Polizei abgebrochen hat, kommt es zu einer wichtigen Szene nach den Credits, in der die Zuschauer eine alte Bekannte wieder sehen.Nach der wohl letzten Folge der Serie gibt es eine Szene mit Superheldin Captain Marvel alias Carol Danvers (Brie Larson). Es sähe so aus, als würde sich Kamala in Carol verwandeln – dies verneint die Drehbuch-Autorin und Schöpferin Bisha K. Ali allerdings gegenüber dem Branchenblatt „Variety“. „Kamala verwandelt sich nicht in Carol.“„Das ist eine wichtige Unterscheidung, denn in den Comics ist das etwas, was [Kamala] tut – sie kann ihr Aussehen verändern, und in Ausgabe eins des Comics sieht sie wie Carol Danvers aus. Sie verwandelt sich nicht in Carol [in der Serie]. Das ist Carol Danvers, die in Kamalas Schlafzimmer steht“, so die Autorin weiter. Auch die späte Verflechtung von Carol Danvers spielt eine Rolle: „Ich denke also, es hätte die Sache in eine andere Richtung gelenkt, wenn sie [Carol] früher getroffen hätte, als sie sie treffen wird, nämlich in dem Film, der nächstes Jahr herauskommt.“ Im Film «The Marvels» treffen die beiden Superheldinnen aufeinander, dieser ist für Juli 2023 terminiert.