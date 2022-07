«Tonis Welt» und mehr: RTL+ zieht den Schlussstrich für gleich drei Serien

TV-News

Für «Tonis Welt», «Tilo Neumann und das Universum» und «Mirella Schulze rettet die Welt» bedeutet dies das Ende.



startete als Spin-Off zu der «Club der roten Bänder», in der Hoffnung den damaligen Erfolg noch etwas fortzusetzen. Im Mittepunkt steht der autistische Anton „Toni“ Vogel sowie dessen Freundin Valerie Hoss. Die erste Staffel war bei RTL+ im Frühjahr 2021 gestartet und hatte dort laut eigenen Angaben hohe Aufrufzahlen eingefahren. Auch die erste Staffel hatte bei VOX noch durchgängig über eine Million Interessenten zum Einschalten bewegt. Ein Jahr später sah es mit der zweiten Runde jedoch deutlich magerer aus. In der Zielgruppe wurden am Ende nun noch niedrige Quoten von 3,5 sowie 4,3 Prozent eingefahren.Im April 2021 startete bei TVNOW die neue Dramedy, die mit Christoph Maria Herbst und Elena Uhlig produziert wurde. Hier dreht sich alles um den Gymnasiallehrer Tilo Neumann, mit dem auf einmal die Stimme des Universums spricht, als er sich am Rande eines Zusammenbruchs befindet. Vermutlich blieben die Aufrufzahlen jedoch recht gering, denn die Ausstrahlung alle acht Folgen bei VOX verlief am Stück an einem Abend. Die Folgen hielten sich in der Zielgruppe bei mäßigen Werten von 4,4 bis 5,6 Prozent.Ebenfalls im April des vergangenen Jahres startete auch die Dramedybei TVNOW. Das Format geht der Frage nach, was es für eine Familie bedeutet, wenn die jugendliche Tochter in die Fußstapfen von Greta Thunberg treten möchte. Hier entpuppte sich die Ausstrahlung bei VOX , ebenfalls an einem einzigen Abend im August, als absoluter Flop. In der Zielgruppe befand man sich mit mickrigen Quoten von 0,7 bis 2,1 Prozent durchgängig im roten Bereich.