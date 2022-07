Filmprogramm bei RTLZWEI schiebt sich auf dem Gesamtmarkt vor ProSieben

Quotennews

Mit «Dracula Untold» und einer Free-TV-Premiere füllte RTLZWEI den gestrigen Abend sehr erfolgreich.



ProSieben startete mit der Komödiein die Primetime und überzeugte so 0,74 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Dies hatte einen passablen Marktanteil von 3,3 Prozent zur Folge. Bei den 0,38 Millionen Jüngeren wurde eine solide Quote von 8,4 Prozent ermittelt. Es schloss sich der Actionthriller, welcher bei 0,58 Millionen Fernsehenden auf gute 4,0 Prozent Marktanteil erhöhte. Bei den 0,25 Millionen Werberelevanten waren noch annehmbare 7,4 Prozent Marktanteil drin.Auch RTLZWEI füllte den Freitagabend mit einem Filmprogramm. Mit dem Fantasydramaschob man sich sogar an ProSieben vorbei, da hier 0,89 Millionen Interessenten für starke 4,0 Prozent Marktanteil sorgten. Auch die 0,32 Millionen Umworbenen sicherten sich eine sehr hohe Quote von 7,1 Prozent. Im Anschluss überzeugte die Free-TV-Premiere vonnoch 0,42 Millionen Fernsehende, was guten 2,6 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren passable 4,0 Prozent Marktanteil möglich.VOX strahlt zurzeit die neue Staffel der Detektivserieaus und punktete damit diese Woche zumindest etwas besser als an den beiden vorherigen Freitagen. Bei 0,78 Millionen Zuschauern stand eine akzeptable Quote von 3,6 Prozent auf dem Papier. Im Anschluss fielen die 0,67 Millionen Interessenten auf niedrige 2,9 Prozent zurück. In der Zielgruppe schalteten 0,21 beziehungsweise 0,21 Millionen Jüngere ein. Hier sank der Marktanteil von mäßigen 5,0 auf maue 4,4 Prozent.