Luft nach oben für Leichtathletik und Sport im Ersten

Quotennews

Am Abend entschieden sich deutlich mehr Fernsehzuschauer für die Krimiwiederholungen im ZDF als für das Sportprogramm im Ersten.



Gestern startete die Leichtathletik-WM im US-amerikanischen Eugene. Los ging es mit Disziplinen wie dem Hammerwerfen und dem Hochsprung der Herren. Das Erste übertrug das Geschehen zur Primetime. Insgesamt ließen sich hier 1,63 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegen, wodurch der Marktanteil bei schwachen 7,5 Prozent lag. Bei den 0,29 Millionen Jüngeren stand ein passables Resultat von 7,0 Prozent auf dem Papier.Ab 21.00 Uhr ging es weiter mit Sport. Nun stand allerdings wieder Fußball auf dem Programm. In Gruppe A der Fußball-EM der Frauen trafen Österreich und Norwegen sowie Nordirland und England aufeinander. Hier war das Interesse mit 2,64 Millionen Fernsehenden nun etwas größer. Mit 12,1 Prozent Marktanteil befand man sich genau im Senderschnitt. Bei den 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man eine gute Quote von 8,5 Prozent ein.In diese Lücke schob sich das ZDF mit einer Wiederholung von. 5,18 Millionen Interessenten waren hier ein mehr als erfolgreiches Resultat und reichten für den ersten Platz auf der Tagesrangliste. Es kam eine starke Quote von 23,4 Prozent zustande. Die 0,29 Millionen jüngeren Zuschauer blieben hingegen bei passablen 6,7 Prozent hängen. Ab 22.30 Uhr wurde zudemvor 1,87 Millionen Zuschauern eröffnet, was mageren 9,9 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,34 Millionen Jüngeren kamen gute 8,2 Prozent zustande.