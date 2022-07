«Der große TV-Test» verliert gegenüber dem IQ-Test deutlich

Quotennews

Dennoch war das Programm am gestrigen Abend mit Abstand das erfolgreichste unter den privaten Sendern.



RTL holte eine neue Show-Reihe zurück, bei welcher nicht nur das Wissen der Promis, sondern auch das des Studiopublikums unter Beweis gestellt werden muss. Nach dem Start mit einem großen IQ-Test, stand gesternan der Tagesordnung. Sonja Zietlow und Michael Mittermeier testeten, wie gut Harry Wijnvoord, Steven Gätjen, Verona Pooth, Lutz van der Horst, Sarah Mangione und Wotan Wilke Möhring über die sechs Jahrzehnte des Fernsehens Bescheid wussten.Vor etwa einem Monat hatten an einem Montagabend 1,93 Millionen Zuschauer für den IQ-Test eingeschalten, was zu einem hohen Marktanteil von 9,7 Prozent geführt hatte. Bei den 0,68 Millionen Jüngeren waren starke 14,9 Prozent möglich gewesen. An diese Resultate kam die gestrige Ausgabe nicht heran. Mit 1,30 Millionen Fernsehenden kam der Sender nicht über eine passable Quote von 6,4 Prozent hinaus. Bei den 0,38 Millionen Umworbenen stand ein solider Marktanteil von 9,2 Prozent auf dem Papier.Für die Impro-Comedyhatte Max Giermann gestern Rick Kavanian, Mirja Boes, Martin Klempnow und Olaf Schubert zu Gast. Nach dem die zweite Folge in der vorherigen Woche deutlich eingebrochen war, ging es nun wieder aufwärts. Die 0,69 Millionen Fernsehenden steigerten sich von zuletzt niedrigen 3,9 auf nun annehmbare 6,0 Prozent. In der Zielgruppe sicherten sich die 0,28 Millionen Werberelevanten eine solide Sehbeteiligung von 9,5 Prozent.