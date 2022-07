Magere Resultate für die Primetime bei ProSieben, Sat.1 und VOX

Quotennews

Egal ob mit der Wiederholung einer Show oder mit Filmübertragungen – sonderlich gefragt war das Programm der drei Sender gestern Abend nicht.



Abseits vom Ersten, dem ZDF und RTL war das Programm der restlichen privaten Sender eher mäßig gefragt. ProSieben zeigte die Wiederholung der Show, welch jedoch lediglich 0,49 Millionen Zuschauer überzeugte. Folglich blieb der Sender bei einem akzeptablen Marktanteil von 2,7 Prozent hängen. Recht ähnlich lief es in der Zielgruppe, die mit 0,24 Millionen Jüngeren vertreten war. Hier stand eine mäßige Quote von 6,2 Prozent auf dem Papier.Sat.1 zeigte den Animationsfilm, der 0,58 Millionen Interessenten auf den Sender lockte. Der Marktanteil blieb bei einem niedrigen Wert von 2,8 Prozent hängen. Besser sah es bei den 0,32 Millionen Umworbenen aus, welche sich mit guten 7,6 Prozent Marktanteil über den Senderschnitt schoben. Der Abenteuerfilmsteigerte sich bei einem Publikum von 0,47 Millionen Menschen auf maue 3,2 Prozent Marktanteil. Die 0,19 Millionen Werberelevanten fielen hingegen auf annehmbare 5,5 Prozent zurück.VOX wollte mit der Komödiepunkten, bewegte jedoch lediglich 0,54 Millionen Filmfans zum Einschalten. So kam man auch hier nicht über ernüchternde 2,6 Prozent Marktanteil hinaus. Die Sehbeteiligung bei den 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen befand sich bei soliden 6,7 Prozent. Für den Actionfilmblieben weiterhin 0,51 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm sitzen, wodurch die Quote auf akzeptable 3,6 Prozent stieg. Bei den 0,19 Millionen Jüngeren ging der Abend mit zufriedenstellenden 5,5 Prozent Marktanteil zu Ende.