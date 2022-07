«Unter uns»: Claudelle Deckert legt kreative Pause ein

TV-News

Deckert steht seit über 20 Jahren als Anwältin Eva Wagner vor der Kamera und wird bei der Kölner Soap vorübergehend pausieren. Für Jo Weil endet kommende Woche seine Zeit in der Schillerallee.

Claudelle Deckert spielt in der täglichen RTL-Soapseit über 20 Jahren die Anwältin Verena Wagner. In dieser Zeit hat sie sich einen Ruf als geschäftstüchtige Frau erarbeitet, die weiß, wie man Kontrahenten um den Finger wickelt. Doch nun beginnt Wagner in der Serie vorerst ein neues Kapitel, denn sie begleitet Stararchitekt Dominic Adams (Jo Weil) mit Söhnchen Noah (Finn Luca Cramer) und Hund Hank zu seinem neuen Job nach Brüssel. Dementsprechend wird sie ab Folge 6.915 (Ausstrahlung voraussichtlich am 25. Juli) vorerst nicht mehr zu sehen sein. Für Schauspielerin Claudelle Deckert bedeutet dies eine Drehpause, die bis September dauern wird.„Ich liebe meinen Job bei «Unter uns», aber man entwickelt mit über 40 ein anderes Bewusstsein und ab und an brauche ich mal eine Pause, um den Kopf frei zu kriegen und mich anderen Dingen widmen zu können“, erklärt Deckert in einer Mitteilung. Über ihre Pläne fügt sie an: „Und das vor allem meinem Mann. Mit ihm habe ich die Liebe meines Lebens gefunden und möchte mehr Zeit mit ihm verbringen. Das Leben ist kostbar und braucht eine gute Balance zwischen einem glücklichen Privatleben und dem Job.“Für Jo Weil, der seit März in der Schillerallee zu sehen war, bedeutet dies das Ende seiner Gastspielzeit. Er sagt über seinen Abschied: „Dominic spielen zu dürfen, hat unglaublich viel Spaß gemacht! Dafür bin ich sehr dankbar! Ich mag diese Rolle sehr gerne und hatte mit Claudelle als Spielpartnerin wahnsinnig viel Glück. Zudem wurde ich von der «Unter uns»-Familie extrem herzlich empfangen. Insofern würde ich tatsächlich meine ganzen Monate dort als ein Highlight bezeichnen! Ich freue mich sehr, dass Dominic und Eva ihr verdientes Happy End bekommen."Ganz auf Jo Weil müssen die RTL-Zuschauer derweil nicht verzichten, denn am 29. Juli ist der Schauspieler mit seinem Hund Sky auch ab 20:15 Uhr beimauf RTL zu sehen.