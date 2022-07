«Take Me Out XXL»: Jan Köppen fällt mit Corona aus

TV-News

Eigentlich hätte die Aufzeichnung neuer in dieser Woche mit dem Schmitz-Nachfolger starten sollen. Nun muss ein anderes RTL-Gesicht einspringen.

Coronabedingt kann @koeppenjan nicht die #TakeMeOut XXL-Summer-Specials moderieren, die ab 19.7. von @ufa_production für uns aufgezeichnet werden. Als Ersatz für Jan springt #ChrisTall ein. Gute Besserung an Jan und vielen Dank an Chris für den spontanen Einsatz. pic.twitter.com/qZgX9ib3hX — RTL (@RTL_com) July 18, 2022

Aktuell beschäftigt sich die Politik mit dem Plan, wie man ab Herbst mit der Corona-Pandemie umgehen werde. Bereits jetzt sind die Zahlen hoch und immer mehr Menschen stecken sich mit dem Virus an. So auch RTL-Moderator Jan Köppen, wie der Kölner Sender am Montagnachmittag via Twitter bestätige. Köppens Erkrankung ist deshalb relevant, da in dieser Woche ab dem 19. Juli die Aufzeichnungen für die zweite-Staffel hätte stattfinden sollen. Aufgrund der Erkrankung und der damit einhergehenden Quarantäne wird Köppen, der das Format im vergangenen Jahr von Ralf Schmitz übernommen hatte, nicht durch die Datingshow führen können.Kurzfristig fand RTL aber in Chris Tall einen Ersatzmann. Tall, ähnlich wie Köppen, eine Art Allzweck-Waffe des Senders wird somit ein weitere Primetime-Show präsentieren dürfen. Der Comedian moderierte zuletzt «Murmel Mania» und führte zusammen mit Lola Weippert durch die vorerst letzte «Das Supertalent»-Staffel.Er tritt nun ein schweres Erbe an, denn seit dem Weggang von Ralf Schmitz zu Sat.1 läuft es für «Take Me Out» nicht mehr rund. Waren zu Schmitz-Zeiten Marktanteile in der Zielgruppe von teilweise über 20 Prozent möglich, blieb die Sendung zuletzt häufiger im einstelligen Bereich hängen. Köppens erste Gehversuche bei der Datingshow liefen mit Werten zwischen 12,4 und 11,2 Prozent im vergangenen Juli deutlich konstanter. Köppen wird es künftig aber nicht an Arbeit für seinen Sender mangeln. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Jan Köppen auf Daniel Hartwich als Dschungelcamp-Moderator folgt und im Januar an der Seite von Sonja Zietlow in Australien auftreten wird.