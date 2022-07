«Star Wars»-Serie «Skeleton Crew» erhält Subventionen

US-Fernsehen

Der Staat von Kalifornien teilte mit, dass man knapp 21 Millionen US-Dollar Zuschuss geben werde.

Kalifornien steigt ins-Geschäft ein: Der Bundesstaat stellt 20,9 Millionen Dollar an Steuersubventionen für die neue Disney+-Seriebereit.Die jüngsten «Star Wars»-Filme wurden im Vereinigten Königreich gedreht, wo sie staatliche Subventionen erhielten. Aber vier andere «Star Wars»-Fernsehserien, darunter «The Mandalorian», wurden in Kalifornien gedreht, ohne dass sie staatliche Anreize erhielten, wie aus den Unterlagen der California Film Commission hervorgeht. Die Serien – die anderen sind «The Book of Boba Fett», «Obi-Wan Kenobi» und «Ahsoka» – wurden alle auf dem MBS Media Campus gedreht, einem hochmodernen Tonstudio in Manhattan Beach.Es wird die zweitteuerste Fernsehserie sein, die jemals durch das kalifornische Steuergutschriftenprogramm finanziert wurde, nach «Penny Dreadful: City of Angels», einem historischen Drama von Showtime, das 2020 eine Staffel lang lief und 24,7 Millionen Dollar an staatlichen Fördermitteln erhielt.