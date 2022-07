Primetime-Check

Konnte «Wer wird Millionär?» gegen «Mein Mann kann» das Ergebnis halten? Wie lief es diesmal für «Goodbye Deutschland!»?

Die größte Reichweite der Primetime verzeichnete das ZDF mit der Krimi-Wiederholung, den 3,69 Millionen Zuschauer verfolgten. Dies entsprach einer soliden Einschaltquote von 15,8 Prozent. Mit 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen bewegte sich der Mainzer Sender bei 4,3 Prozent Marktanteil in dieser Gruppe und somit im roten Bereich.undmarkierten im Anschluss 3,55 und 2,13 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen ab 21:45 Uhr bei 15,7 und 13,3 respektive bei 7,6 und 5,4 Prozent. Zweiterfolgreichster Sender an diesem Abend wurde RTL mit. Das Quiz mit Günther Jauch markierte ein 3,14-millionenköpfiges Publikum, von dem 0,59 Millionen aus der werberelevanten Gruppe stammten. Die Marktanteile landeten auf dem Vorwochen-Niveau von 13,6 und 12,1 Prozent.sahen ab 22:15 Uhr 1,91 Millionen Interessierte, die Sehbeteiligung in der Zielgruppe sank auf 8,5 Prozent.Das Erste war bei 2,69 Millionen Zuschauern gefragt, der Filmmarkierte Marktanteile von 11,7 Prozent bei allen und 8,5 Prozent bei den Jüngeren. Mit letzterem Wert musste man sich dem Comeback vonbei Sat.1 geschlagen geben, das auf gute 9,7 Prozent kam. Insgesamt schalteten den Bällchensender am Montagabend 1,28 Millionen Zuschauer ein. VOX sorgte mit zwei neuen-Ausgaben für 0,87 und 0,97 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe kam der Kölner Sender auf starke 8,5 und 8,8 Prozent.Bei den übrigen Sendern lag RTLZWEI vorne, das Camping-Formatergatterte eine Reichweite von 0,80 Millionen, was eine Einschaltquote von 6,8 Prozent in der Zielgruppe bedeutete.lockte 0,73 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, womit man verhältnismäßig starke 6,2 Prozent einfuhr. Bei ProSieben läuft es derweil vergleichsweise weiter schlecht.undwar nur für jeweils 0,63 Millionen Zuschauer interessant. Für die rote Sieben entsprach dies einer unterdurchschnittliche Einschaltquote von 6,4 und 6,1 Prozent.