«Paula kommt» bei sixx auf magere Zahlen

Quotennews

Paula Lambert sorgte zuletzt mit ihrem Reportage-Format für gute Zahlen. Diesmal sank das Interesse deutlich. Für eine Überraschung sorgte derweil «Gilmore Girls» am Nachmittag.

Seit Mitte Juni setzt der Frauensender sixx am Montagabend auf die Moderatorin Paula Lambert, die sich in ihrem Formatmit den wichtigsten Fragen rund um das Liebe, Lust und Leidenschaft beschäftigt. Dabei füllt Lambert mit verschiedenen Ausführungen ihrer Show die gesamte Primetime, was zuletzt gut funktionierte. Vor acht Tagen fuhr sixx bis zu 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Diesmal kam Paula auf wesentlich niedrigere Werte.sorgte um 20:15 Uhr für 0,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen nur 50.000 aus der klassischen Zielgruppe stammten. Die Marktanteile bewegten sich mit 0,5 Prozent bei allen und 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen klar unterhalb des Senderschnitts. Im Anschluss erreichte0,10 Millionen Zuschauer. Die Sehbeteiligung auf dem Gesamtmarkt stagnierte ab 22:00 Uhr bei 0,5 Prozent, in der Zielgruppe ging es runter auf 0,6 Prozent. Um 22:50 Uhr folgte dann noch, für die sich 0,11 Millionen interessierten. Der Gesamtmarktanteil lag nun mit 1,0 Prozent im grünen Bereich, weiter mager blieb man bei den Umworbenen. Da waren ebenfalls 1,0 Prozent drin, was aber unterhalb des sixx-Schnitts anzusiedeln ist.Wesentlich erfolgreicher lief es für den Spartensender derweil am Nachmittag. Da sorgten zwei-Ausgaben ab 15:40 Uhr für 0,07 und 0,08 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was grandiosen Zielgruppenquoten von 2,6 und 2,8 Prozent entsprach. Zuvor lief es auch für vier-Folgen ähnlich gut. Ab 14:45 Uhr lag die Sehbeteiligung bei 2,3 Prozent. Zuvor wurden ab 12:00 Uhr 1,3, 1,2 und 1,5 Prozent markiert.