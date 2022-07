Quotencheck

sixx strahlte in den vergangenen Wochen die ersten drei Staffeln aus.

The District, Sarah Watson Productions und Universal Television stellten bis ins Jahr 2021 die Fernsehserie «The Bold Type – Der Weg nach oben» her. Das Format für den Sender Freeform handelte von dem beruflichen und privaten Umfeld drei junger Frauen, die bei einer Frauenzeitschrift arbeiteten. Die Serie basierte auf dem Leben von Joanna Coles, der ehemaligen Chefredakteurin der Cosmopolitan. In der Serie war auch die deutsche Schauspielerin Benita Bailey zu sehen.Die Serie feierte ihre Free-TV-Premiere am 23. März 2022 bei sixx vor lediglich 0,12 und 0,07 Millionen Fernsehzuschauern, wovon 60.000 und 40.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 1,0 und 0,6 Prozent in den darauffolgenden Wochen und Monaten fielen die Ergebnisse ab. Das Finale der zweiten Staffel hatte gar nur 0,1 Prozent Marktanteil.Am Mittwoch, den 25. Mai, setzte sixx mit der Ausstrahlung der dritten Staffel fort. Kurioserweise waren die Ergebnisse so gut wie noch nie: 0,12, 0,09 und 0,14 Millionen Menschen verfolgten die drei Episoden, die der Frauensender ausstrahlte. Bei den Umworbenen standen 90.000, 60.000 und 90.000 Zuschauer auf der Uhr, sodass man sich über fabelhafte 1,7, 1,2 und sogar 1,8 Prozent freuen konnte.Doch diese Erfolgsausstrahlung hielt nicht lange an. Der Sender machte eine Woche später nur noch mit einer Folge weiter, im Vorfeld wurde das recht erfolglose «For the People» ausgestrahlt. Direkt im Anschluss waren 0,10 Millionen Zuschauer dabei, mit 0,04 Millionen Umworbenen sicherte man sich 0,8 Prozent. Eine Woche später sackte man sogar auf 0,10 Millionen Zuschauern ab drei Jahren ab. Bei den jungen Leuten waren nur noch 10.000 Zuschauer möglich, immerhin waren 0,3 Prozent Marktanteil drin.Am Mittwoch, den 15. Juni 2022, wurde allerdings der absolute Tiefpunkt verbucht. Nur noch 70.000 Menschen waren dabei, wovon 10.000 Zusehern zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Der Zielgruppen-Marktanteil sank auf enttäuschende 0,1 Prozent. Immerhin sah es eine Woche später mit 0,7 Prozent schon etwas besser aus. Doch es kam im Anschluss an «For the People» zu einem Auf und Ab. Die übrigen Episoden verbuchten 0,2, 0,6 und 0,4 Prozent.Insgesamt erreichten die drei Staffel von «The Bold Type» im Durchschnitt 0,08 Millionen Zuschauer und sorgten für 0,3 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erreichte man 0,04 Millionen und 0,6 Prozent Marktanteil. Fraglich, wann sixx die übrigen zwei Staffeln ausstrahlen wird. Immerhin waren die ersten drei Runden alles andere als Zuschauermagneten.