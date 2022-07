Peter Dinklage unterschreibt bei «Hunger Games»-Prequel

Kino-News

Der bekannte Schauspieler aus «Game of Thrones» wird in der Fortsetzung zu sehen sein.

Eine Legende aus Westeros macht sich auf den Weg nach Panem. Der «Game of Thrones»-Darsteller Peter Dinklage wurde als Casca Highbottom für das-Prequel «The Ballad of Songbirds and Snakes» gecastet. Dinklage wird neben Tom Blyth als junger Coriolanus Snow, Rachel Zegler als Tribut Lucy Gray Baird und Hunter Schafer als Tigris Snow spielen.Der Lionsgate-Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von 2020, das Jahrzehnte vor den Abenteuern von Katniss Everdeen in «The Hunger Games» spielt. Die Vorgeschichte spielt, als der 18-jährige Snow, der schließlich zum tyrannischen Anführer der als Panem bekannten Dystopie wird, als Mentor für die zehnten Hungerspiele ausgewählt wird, ein im Fernsehen übertragenes Ereignis, bei dem Teenager per Lotterie ausgewählt werden, um bis zum Tod zu kämpfen. Highbottom ist der Dekan der Akademie, an der Snow studiert."Die Produktion hat begonnen und wir könnten nicht aufgeregter sein über die Art und Weise, wie sich diese Besetzung zusammengefunden hat, und wir sind begeistert, Peter Dinklage in Panem willkommen zu heißen", sagte Nathan Kahane, Präsident der Motion Picture Group von Lionsgate, in einem Statement. "Peter ist nicht nur ein Lieblingsschauspieler der Fans, der in jeder Rolle, die er spielt, eine beeindruckende Präsenz zeigt. Er ist einer der besten lebenden Schauspieler. Er wird eine beeindruckende, charismatische Autorität in die wichtige Rolle des Dekans der Academy einbringen."