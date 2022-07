Hitzewellen-Sendungen bei Sat.1 und RTL (Update)

TV-News

Aufgrund der extrem hohen Temperaturen haben die beiden TV-Stationen Sondersendungen angekündigt, die heute zu Beginn der Primetime ausgestrahlt werden sollen.

Update: (16:00 Uhr)

Die Temperaturen in Deutschland steigen dieser Tage weit jenseits der 30-Grad-Marke, weswegen die beiden Sender Sat.1 und RTL für heute Abend jeweils Sondersendung zu Beginn der Primetime angekündigt haben. Die ARD und das ZDF verzichten zu diesem Zeitpunkt noch auf eine gesonderte Berichterstattung über das heiße Wetter.Bei RTL das ab 20:15 Uhr ein 15-minütigesmit dem Titel „Hitze in Europa – Deutschland schwitzt“ angekündigt hat, spricht Nachrichtenmoderator Peter Kloeppel im Studio unter anderem mit RTL-Wetterexperte Bernd Fuchs über mögliche Hitzerekorde und deren Folgen. Außerdem wirft das Spezial einen Blick auf die Lage in den Urlaubsländern am Mittelmeer, wo extreme Hitze und Waldbrände den Menschen zu schaffen machen. Das Finale von «König der Kindsköpfe» verschiebt sich entsprechend um eine Viertelstunde.In Sat.1 moderiert «akte.»-Moderatorin Claudia von Brauchitsch die 20-minütige Sondersendung, die sich Themen wie Wasserknappheit oder die Behandlung von Hitze-Opfern in Krankenhäusern fokussiert. Der Bällchensender wirft ab 20:10 Uhr zudem einen Blick auf den Süden Europas, wo Feuerwehren gegen Waldbrände kämpfen. Die nachfolgende US-Serie «Navy CIS: Hawaii» verschiebt sich um 15 Minuten.Mittlerweile hat auch das ZDF eine Sondersendung angekündigt, die allerdings nicht wie gewohnt um 19:20 Uhr ausgestrahlt wird, sondern bereits ab 17:10 Uhr on air geht. Daswird von Sarah Tacke moderiert. Sie geht der Frage nach, wie sich die Wärme auf den Körper auswirkt und wie man sich vor der Hitze schützen kann. Der Fernseharzt Günter Gerhardt ist im Studio und gibt Tipps, wie man mit der Hitze umgehen sollte. Außerdem soll im Gespräch mit der Hitze-Expertin Frau Schäffer-Gemein erläutert werden, wie die Städte in Zukunft aussehen sollten, damit sie sich nicht noch zusätzlich aufheizen. Wegen der 35-minütigen Sondersendung entfällt, der weitere Ablauf ab 17:45 Uhr bleibt unverändert.