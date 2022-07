Blockbuster-Battle

Während Sat.1 und ProSieben auf die Starpower von Katie Holmes und Will Smith vertrauen, versucht sich Warner TV Comedy an einer Westernkomödie von und mit dem Mastermind hinter «Family Guy».

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Wenn die Kraft des positiven Denkens zwei Menschen zueinander führt - mit Katie Holmes und Josh Lucas in den Hauptrollen: Mirandas Leben läuft alles andere als rund. Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sie sich alleine um die drei Kinder und muss sich täglich mit einem riesigen Schuldenberg herumschlagen. Doch dann tritt der hilfsbereite Bray in ihr Leben, der sie durch seine Andersartigkeit fasziniert. Was sie nicht ahnt: Der Fremde hütet ein Geheimnis. Quotenmeter zog in seiner Kino-Kritik dieses Fazit: „Man muss «The Secret» zugute halten, dass er ja bereits auf einer fragwürdigen Vorlage basiert, aus der eine annähernd aufrichtige Geschichte über Liebe und Schicksal kaum herauszuholen war. Letztlich ändert das aber nichts daran, dass die schwierige Message des Films die im Kern süße Liebesgeschichte so extrem überlagert, dass es schwierig ist, bis zum Ende dran zu bleiben, ohne sich permanent die Hand vors Gesicht zu schlagen.“Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 3IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Action-Kracher von Produzent Jerry Bruckheimer mit Hollywood-Besetzung: Henry Brogan arbeitet als Auftragskiller. Bei seinem letzten Job geht jedoch etwas schief und plötzlich wird er selbst zur Zielscheibe seines einstigen Vorgesetzten. Doch damit nicht genug: Sein neuer Gegenspieler scheint ihm immer einen Schritt voraus zu sein. Erst als Brogan entdeckt, wer ihn zur Strecke bringen will, ergibt alles einen Sinn: Er kämpft gegen eine geklonte, jüngere Version von sich selbst. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik: „«Gemini Man» ist kerniges Actionkino mit einem überzeugenden Will Smith (in jung und alt) und bahnbrechender Technologie, das seinen Plot effizient als Sprungbrett für Schauwerte nimmt.“ ( Hier gibt‘s die komplette Kino-Kritik Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 4IMDB User Rating: 6(Warner TV Comedy, 20:15 Uhr)Eine Frau hilft einem feigen Farmer mutiger zu werden. Als ihr gesetzloser Ehemann auf der Suche nach Rache in die Stadt reitet, muss der Farmer seinen neu gewonnenen Mut unter Beweis stellen. Quotenmeter war angenehm überrascht von der Westernkomödie und schrieb in der Kino-Kritik: „Mit «A Million Ways to Die in the West» liefert Blödelbarde Seth MacFarlane einen wesentlich bodenständigeren Komödienvertreter ab, als man es nach seiner bisherigen Vita von ihm erwartet hätte. Anders als vermutet, ist der Streifen weder Westernparodie noch Splatterfest und punktet mit einer angenehmen Mischung aus spitzzüngigen Pointen, kurzweiliger Story und sympathischen Figuren. Das authentische Westernflair und die technisch gelungenen Faktoren runden das Seherlebnis ab und versprechen mutiges, modernes Westernkino.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 6