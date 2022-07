Olympia 2028 findet im Juli statt

Vermischtes

Wie auch schon die vielen Jahre zuvor wird NBCUniversal die Rechte ausschöpfen.

Die Olympischen Spiele 2028 sind weniger als sechs Jahre entfernt. Die nächsten Olympischen Sommerspiele in den USA werden vom 14. bis 30. Juli in Los Angeles stattfinden. Wie die „Los Angeles Times“ berichtet, wurde diese Nachricht am Montag auf einer Pressekonferenz in Anwesenheit des Bürgermeisters von Los Angeles, Eric Garcetti, bekannt gegeben. Die UEFA Euro, die noch nicht vergeben wurde, wird vermutlich zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 2028 stattfinden."Los Angeles ist ein besonderer Ort für den Sport", sagte IOC-Vorstand Nicole Hoevertsz in einer Erklärung während der Pressekonferenz. "Die Bestätigung der Daten für die Spiele gibt L.A. nun einen festen Termin, wann es bereit sein muss, die Welt zu empfangen."Die Spiele werden in den Vereinigten Staaten von NBCUniversal übertragen. Dies ist Teil des langfristigen Vertrags zwischen dem Unternehmen und dem IOC, der bis 2032 läuft.