Holen die Influencerinnen VOX aus dem Sonntags-Tief?

In den letzten Wochen griff VOX mit vor allem der Social-Media-Woche beim «Perfekten Promi Dinner» daneben. Jetzt sollte das «Shopping Queen - Influencerinnen Special» funktionieren.

VOX und die Sonntags-Primetime - eine Mischung, die in den letzten Wochen nicht immer gerade gut zueinander passte. Zuletzt enttäuschtemit teilweise nur 1,6 Prozent Marktanteil (19. Juni), wobei sich die, die die Shows anschauten, vor allem an den "Promis" störten. Aus der Twitter-Bubble hörte man zu eigentlich fast allen Ausstrahlungen, dass man hierbei doch kaum einen kenne. Größten Gegenwind gab es wohl bei der ersten Show und damit der Social-Media-Woche. Gekocht hatten Stars aus der YouTube- und Twitch-Szene - keiner wollte es sehen. Warum diese Herleitung? Schlicht weil VOX mit demwieder in die Social-Media-Kerbe schlagen zu wollen scheint. Diesmal mit Erfolg?Das Positive zu Beginn: Der Trend zeigt nach oben. Mit 0,66 Millionen Zuschauern konnte Guido mit den Influencerinnen Susanne Krammer, Oumi Janta, Nicolette Fountaris und Sally drei von vier der zurückliegenden Primetime-Reichweiten des «perfekten Promi Dinners» überbieten. Dennoch, und damit wären wir bei den nicht allzu positiven Merkmalen angekommen, überzeugt der Marktanteil von 3,1 Prozent nicht wirklich. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wird es etwas deutlicher. Mit 0,29 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 6,1 Prozent gelang kein Kunstwerk. Immerhin muss VOX das Format nicht, wie beim «Perfekten Promi Dinner» über vier Wochen durchziehen - kommenden Sonntag gibt esDer maue VOX-Abend wurde ab 23:30 Uhr vonbeendet. Es schauten noch 0,48 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil stieg damit auf akzeptabel 5,0 Prozent. Die Zielgruppe schrumpfte in Richtung der Bedeutungslosigkeit, mit 0,1 Millionen Umworbenen holte die rote Kugel immerhin noch 4,6 Prozent.