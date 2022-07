Geht der «Deutschlands größte Geheimnisse»-Erfolg weiter?

Quotennews

Mit mauem Start und dann aber starker Woche zwei schaffte Kabel Eins mit «Deutschlands größte Geheimnisse» zuletzt einen Sonntags-Erfolg. Gelang das gestern erneut?

Zwischen März und Juli pausiertebei Kabel Eins. Mit einer Doppelfolge am 03. Juli kam die Show zurück und wenn auch die 18:15 Uhr-Programmierung mit 0,46 Millionen Zuschauern und 0,14 Millionen Zielgruppen-Zuschauern eher enttäuschte, schaffte die Primetime-Folge mit 0,89 und 0,37 Millionen Zuschauern einen akzeptablen Start. Gerade beim Blick auf die 3,7 gesamten Prozent Marktanteil und 6,8 Prozent Zielgruppen-Anteil wurde ein ordentlicher Abend deutlich. Letzte Woche lernte Kabel Eins aus diesen Werten und verzichtete auf die Vorabend-Programmierung und war mit 1,2 Millionen Primetime-Zuschauern deutlich erfolgreicher. Der Marktanteil stieg auf 4,5 Prozent und mit 0,51 Millionen Umworbenen gelangen für Kabel Eins enorm starke 8,6 Prozent.Der Sender blieb sich also treu und schickte nur eine Folge im Primetime-Format an den Start. Der Erfolg sollte jedoch dem Sender nicht gänzlich treu bleiben. Mit 0,92 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schauten gestern deutlich weniger als in der Vorwoche zu, der Marktanteil sank auf jedoch noch immer gute 3,9 Prozent. In etwa gleichem Maße reduzierte sich die Leistung der Zielgruppe, die auf 0,4 Millionen Werberelevante und 7,7 Prozent Marktanteil schrumpfte.Die Vorabend-Sendeplatz ab 18:10 Uhr übernahm seit dem 10. Juli. Nach ordentlichem Start mit 0,55 Millionen Zuschauer und 0,21 Millionen Umworbenen musste Kabel Eins auch hier einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Gestern wollten das Garten-Format noch 0,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, der Marktanteil reduzierte sich von zuvor 2,8 auf gestern 2,5 Prozent. Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,16 Millionen werberelevanten Zuschauern und einem Marktanteil von 4,8 Prozent.