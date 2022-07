Münchner Polizeiruf: Johanna Wokalek folgt auf Verena Altenberger

TV-News

Verena Altenberger verlässt die Krimi-Reihe aus München, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sie wird im kommenden Jahr ihren Abschied geben. Unterdessen dreht ihre Nachfolgerin bereits.

Verena Altenberger verlässt den Münchner, dies gab der Bayerische Rundfunk in der vergangenen Woche bekannt. Die Zuschauer dürfen sich aber noch auf einen weiteren Fall mit Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff freuen, denn ab Herbst ermittelt Altenberger in ihrer Rolle noch ein sechstes Mal, gemeinsam mit Stephan Zinner. Der Film mit dem Arbeitstitel „Paranoia“ soll im ersten Halbjahr 2023 ausgestrahlt werden.„Abschied vom Münchner «Polizeiruf» zu nehmen, ist mir schwergefallen, Elisabeth Eyckhoff ist mir in den vergangenen vier Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich bin der Redaktion des Bayerischen Rundfunks – Bettina Ricklefs, Cornelia Ackers, Claudia Simionescu und Tobias Schultze – sowie meinen Regisseuren und Autoren, allen voran Dominik Graf und Günter Schütter, die maßgeblich an Bessies Entstehung mitgearbeitet haben, sehr dankbar für die gemeinsame Zeit, den Spaß und die kreative Auseinandersetzung“, erklärte Altenberger in einer Mitteilung. Weiter hieß es: „Ich habe viel gelernt, ich habe viel erlebt, und ich durfte München, diese großartige Stadt, noch einmal ganz neu entdecken. Ich bin sehr dankbar für die vielen, wunderschönen Zuschauer_innen-Reaktionen, die Grimme Preis Nominierungen und – ist ja leider nicht ganz unwichtig – die guten Quoten. Ich bin ein Mensch, der gerne geht, wenn es am schönsten ist, es zieht mich weiter und ich suche mir neue Herausforderungen. Ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt, freue mich auf ein Wiedersehen an anderer Stelle und sag zum Abschied leise Servus (und Bussi Baba).“Derweil hat der BR eine Nachfolgerin präsentiert. Johanna Wokalek wird neue Ermittlerin. Sie steht schon jetzt als Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm, die nach einem Auslandseinsatz nach München zurückgekehrt ist, vor der Kamera. Unter der Regie von Dror Zahavi, der das Drehbuch von Stefan Weigl inszeniert, spielt sie in dem Film „Little Boxes“, der Fall führt Blohm und ihren Kollegen Dennis Eden, gespielt von Stephan Zinner, ins Uni-Milieu, wo ein Doktorand am Institut für Postcolonial Studies tot aufgefunden wird. Die Ausstrahlung soll dann im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen.„Wie großartig, dass Johanna Wokalek die neue Ermittlerin im Münchner «Polizeiruf 110» ist! Nach ihrem Durchbruch in der BR-Kinokoproduktion «Hierankl» und vielen weiteren anschließenden Erfolgen kehrt sie nun als Kommissarin einer der traditionsreichsten Reihen im deutschen Fernsehen zum Bayerischen Rundfunk zurück. Herzlich willkommen, liebe Johanna Wokalek!“, gratuliert BR-Programmbereichsleiterin Bettina Ricklefs.Auch Johanna Wokalek, die neben erwähnten Film «Hierankl» auch in «Die Päpstin» von Sönke Wortmann und als Gudrun Ensslin in «Der Baader Meinhof Komplex» von Uli Edel mitspielte, freut sich auf ihre neue Rolle: „Ich freue mich auf den Münchner Polizeiruf. Nach meinem ersten Gespräch mit den Redakteur:innen, Claudia Simionescu und Tobias Schultze, war mir klar, dass das Hauptaugenmerk nach wie vor auf der Qualität liegt, und zwar alle Gewerke betreffend. Allen voran die Autor:innen und Regisseur:innen. In einer Zeit, in der manches unübersichtlicher wird oder mehr und mehr 'verwässert', freue ich mich besonders, Teil dieses Münchner Kleinods zu sein. Und in der Isar war ich auch noch nie schwimmen. Zeit wird's!“