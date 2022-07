Tour de France, Leichtathletik und Fußball im Ersten

Quotennews

Das Sportangebot am Samstag im Ersten war breit gefächert.



Das Erste füllte das Tagesprogramm gestern wieder mit zahlreichen Sportübertragungen. Ab 14.35 Uhr wurde die Tour de France ausgestrahlt. Die 14. Etappe führte von Saint-Etienne nach Mende. Insgesamt fanden sich 1,15 Millionen Zuschauer auf dem Sender ein, was einer soliden Quote von 11,7 Prozent entsprach. Mit 14,5 sowie 13,1 Prozent Marktanteil hatte das Programm an den beiden vorherigen Tagen jedoch deutlich stärker gepunktet. Auch bei den 0,15 Millionen Jüngeren musste der Sender einen Verlust von zuletzt starken 13,5 sowie 9,8 Prozent auf durchschnittliche 8,0 Prozent hinnehmen.Ab 17.30 Uhr war die Leichtathletik-WM im Programm und überzeugte 1,44 Millionen Interessenten. Somit stand hier eine hohe Quote von 14,3 Prozent auf dem Papier. Bei den 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden überzeugende 9,9 Prozent Marktanteil gemessen. Ab 17.45 Uhr war im Rahmen derFußball der 2. Bundesliga zu sehen. Mit 1,55 Millionen Fernsehenden lag die Sehbeteiligung hier erneut bei 14,3 Prozent. Die 0,15 Millionen jüngeren Sportbegeisterten fielen auf gute 8,4 Prozent Marktanteil zurück.Ab 17.35 Uhr startete im ZDF . Bei der neuen dreiteiligen Reihe unter dem Motto „Endlich gleichberechtigt“ drehte sich alles um faire Bezahlung am Arbeitsplatz. 1,06 Millionen Interessenten schalteten ein, was einem mäßigen Marktanteil von 10,1 Prozent entsprach. Ein Jahr zuvor waren hier recht ähnliche Resultate möglich. Die 0,06 Millionen Jüngeren kamen jedoch nicht über eine enttäuschende Quote von 3,2 Prozent hinaus.