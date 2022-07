Tomorrowland: RTL+ überträgt belgisches EDM-Festival

TV-News

An den kommenden drei Wochenenden strahlt der Streamingdienst das legendäre Open-Air-Festival, auf dem unter anderem Stars wie Paul Kalkbrenner auftreten.

Vor sechs Wochen kehrte Rock am Ring, eines der größten Rockfestivals Deutschlands, aus der Corona-Pause zurück. Um möglichst vielen Menschen nach der Zwangspause das Musikerlebnis zu ermöglichen, übertrug auch der Streamingdienst RTL+ das Festivalwochenende. Dies wurde laut Angaben des Streamingdienstes zu einem großen Erfolg, denn über vier Millionen Mal wurde ein Livestream während der drei Tage gestartet. Nun hat sich RTL+ die nächste Festival-Übertragung gesichert. Diesmal verlässt man aber Deutschland.In Belgien findet an den kommenden drei Wochenenden im Juli (15.-17. / 22.-24. / 29.-31.) das legendäre elektronische Open-Air-Festival Tomorrowland statt. Dort legen die angesagtesten DJs der House-, Elektro und EDM-Szene unter dem Motto „The Reflection of Love“ auf. Mit dabei sind internationale Stars wie Afrojack, Paul Kalkbrenner und Tiësto.RTL+ zeigt das Festival ab dem 29. Juli mit drei Specials zu allen Wochenenden sowie eine Live-Übertragung von den abschließenden drei Tagen. Dievon den drei Wochenenden des Festivals umfassen je zwei Stunden und mit fünf ausgewählten DJ Sets. Das Tomorrowland-Abschlusswochenende vom 29. bis 31. Juli wird in zwei Streams von der Mainstage und einem Mix der anderen Bühnen übertragen. Die Liveübertragungen sind kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus .de und über die App für RTL+-Premium-User verfügbar und werden über den Free-TV-Sender NOW! gezeigt.