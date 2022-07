Die Clintons erobern Apple im September

US-Fernsehen

Hillary und Chelsea Clintons Doku-Serie hat demnächst Premiere.

Hillary Rodham Clinton und Chelsea Clinton Dokuseriewird am 9. September auf Apple TV+ ihre Premiere feiern. Der Streamer gab den Premierentermin am Donnerstag bekannt. Die Produktion wurde erstmals mit einer direkten Serienbestellung im Dezember 2020 angekündigt. «Gutsy» kommt von Apple by HiddenLight Productions, dem von den beiden Clintons und Sam Branson gegründeten Produktions-Label, in Zusammenarbeit mit Left/Right LLC.«Gutsy» ist eine achtteilige Dokumentarserie, die die ehemalige Außenministerin, Senatorin und First Lady der Vereinigten Staaten und ihre Tochter begleitet, während sie mit prominenten Frauen sprechen, die die Kultur und ihre Gemeinschaften im Laufe der Jahre beeinflusst haben. Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Dr. Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer, Goldie Hawn und Kate Hudson sind nur einige der Namen, die die Clintons in der Serie begleiten.Basierend auf dem Buch der Clintons "The Book of Gutsy Women" beschreibt Apple TV+ die Doku-Serie als "eine zum Nachdenken anregende Reise, auf der wir mit bahnbrechenden Künstlerinnen, Aktivistinnen, Führungspersönlichkeiten und Alltagsheldinnen sprechen, die uns zeigen, was es wirklich bedeutet, mutig zu sein". Der Streamer erklärt außerdem, dass «Gutsy» die Mutter-Tochter-Beziehung der beiden Moderatorinnen beleuchten wird.