«Dr. Death» geht bei Peacock weiter

US-Fernsehen

Die Story der zweiten Staffel wird sich allerdings von der ersten Runde unterscheiden.

wurde für Staffel zwei bei Peacock verlängert. Während sich die erste Staffel auf den Fall von Dr. Christopher Duntsch konzentrierte, wird die Serie nun ein Anthologieformat annehmen und in jeder Staffel einem neuen Fall folgen. Runde zwei wird die Geschichte von Paolo Macchiarini erzählen, einem charmanten Chirurgen, der für seine innovativen Operationen bekannt ist, die ihm den Spitznamen "Miracle Man" einbringen. Als die Enthüllungsjournalistin Benita Alexander sich ihm für eine Story nähert, beginnt die Grenze zwischen Privatem und Beruflichem zu verschwimmen, was ihr Leben für immer verändert. Während sie erfährt, wie weit Paolo gehen würde, um seine Geheimnisse zu schützen, macht eine Gruppe von Ärzten am anderen Ende der Welt ihre eigenen schockierenden Entdeckungen, die alles über den "Wundermann" in Frage stellen.Patrick Macmanus ist der Schöpfer von «Dr. Death» und fungierte in Staffel eins als Autor, Showrunner und ausführender Produzent. "Die erste Staffel von «Dr. Death» hat uns umgehauen, als wir in den erschreckenden, verdrehten Verstand von Dr. Christopher Duntsch und dem Team, das ihn aufhalten will, eingetaucht sind", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Die neue Folge dieser hochgradig fesselnden Anthologie-Serie erforscht einen weltreisenden Chirurgen, der die medizinische Welt verführt, und wir wissen, dass wir bei unseren Partnern bei Wondery, UCP, Patrick Macmanus und dem EP/Showrunner der neuen Staffel, Ashley Michel Hoban, in guten Händen sind."Neben Hoban und Macmanus sind Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch und Taylor Latham von Escape Artists sowie Aaron Hart, Hernan Lopez und Marshall Lewy von Wondery die ausführenden Produzenten der zweiten Staffel. UCP wird erneut als Studio fungieren. "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die Gelegenheit habe, das «Dr. Death»-Universum mit dieser faszinierenden Geschichte zu erweitern", sagte Hoban. "In dieser Staffel gehen wir auf globaler Ebene der Frage nach, wie das Versagen von Institutionen, Patienten zu schützen, ein universelles Problem ist, aber es gibt immer Helden, die aufstehen und jeden Tag für Veränderungen kämpfen. Ich kann es kaum erwarten, diese Geschichte voller Romantik, Intrigen, komplizierter Charaktere und natürlich der Unheimlichkeit, die «Dr. Death» ausmacht, mit unseren Fans zu teilen."