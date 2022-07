Prinz-Andrew-Interview wird verfilmt

International

Das vernichtende Interview von «BBC Newsnight» aus dem Jahr 2019 soll fiktional umgesetzt werden.

Die Ereignisse um Prinz Andrews vernichtendes «BBC Newsnight»-Interview von 2019 werden verfilmt. Das Drehbuch zustammt vom «The Night Of»- und «Criminal Justice»-Autor Peter Moffat und soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen. Der Film basiert auf wichtigen Kapiteln des neuen Buches "Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews" des ehemaligen «Newsnight»-Produzenten Sam McAlister.In diesen Kapiteln wird erzählt, wie die «Newsnight»-Journalisten das Interview mit dem Royal zustande brachten, das von der ehemaligen Moderatorin Emily Maitlis, die die Sendung kürzlich nach 20 Jahren bei der BBC verlassen hat, fachkundig geführt wurde. Der Film wird als "Insiderbericht" bezeichnet, der von einer ersten gescheiterten Annäherung an den Buckingham Palast, den Verhandlungen mit Prinz Andrew und seinem Team, dem Stress und dem Druck bei den Proben, dem Interview selbst und schließlich den schockierenden Nachwirkungen erzählt.Prinz Andrews «Newsnight»-Interview, in dem er ausführlich über seine Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und über die Anschuldigungen, er selbst habe mit der Teenagerin Virginia Giuffre geschlafen, befragt wurde, wird weithin als der Vorbote angesehen, der zum epischen Sündenfall des Royals und seinem Rücktritt von den königlichen Pflichten führte.