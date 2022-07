«Das große Promi-Büßen» geht ohne Helena Fürst mäßig weiter

Quotennews

Die zweite Episode der neuen ProSieben-Show fuhr keine neuen Bestwerte ein. Im Anschluss stürzten die Marktanteile fast schon rekordverdächtig ab.

Bei ProSiebenSat.1 gab es schon zahlreiche große Promi-Events, die quotenmäßig eher mau ausfielen. Mal pilgerten Stars am Vorabend, dann kamen diese zum Flaschendrehen oder hauten sich mit den Fäusten. Seit vergangenen Donnerstag istzu sehen, das mit 1,18 Millionen Zuschauer und 9,7 Prozent in der Zielgruppe startete.In der zweiten Folge mussten die Fernsehzuschauer schon von der ehemaligen «Vermisst»-Moderatorin Helena Fürst Abschied nehmen, weil die Produktionsfirma die 48-Jährige aus der Produktion warf. Fürst randalierte im Camp und wurde noch in derselben Nacht aus dem Camp verbannt. Dies lockte 1,13 Millionen Zuschauer zu ProSieben , der Sender holte einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern ergatterte man nur 0,41 Millionen, sodass man auf 9,0 Prozent Marktanteil kam.Um 22.30 Uhr begann die Wiederholung der Sendungmit dem Thema „Social-Media-Stars“. Die Reihe, die schon bei der Premiere kaum Zuschauer hatte, sammelte zu später Stunde 0,36 Millionen Zuschauer ein und sorgte für 2,3 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,12 Millionen ergattert, der Marktanteil belief sich auf 3,8 Prozent.verbuchte ab 23.30 Uhr noch schreckliche 2,3 Prozent.