Hui: Livesport im Ersten richtig stark

Quotennews

Am Donnerstag strahlte die blaue Eins die zwölfte Etappe der Tour de France aus, die richtig stark lief. Be er UEFA Euro 2022 holten die Frauen ebenfalls sehr gute Werte.

Halbzeit bei der Tour de France: One, Das Erste Eurosport und discovery+ sowie DAZN zeigen in diesem Jahr die Radrundfahrt, die am 1. Juli 2022 in Kopenhagen mit Zeitfahren begann, und traditionell in Paris endet. Dieses Jahr ist das Finale auf den 24. Juli 2022 terminiert. Die Übertragung aus den l'Alpe d'Huez verfolgten am Donnerstagnachmittag 1,50 Millionen Zuschauer im Ersten, die Strecke von 165,1 Kilometern und 4661 Höhenmeter verbuchte fabelhafte 14,5 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum sicherte sich der öffentlich-rechtliche Sender ab 15:10 Uhr 0,24 Millionen und einen Marktanteil von sagenhaften 13,5 Prozent. Etappensieger wurde im Übrigen der Brite Thomas Pidcock, die Gesamtführung liegt aktuell beim dänischen Fahrer Jonas Vingegaard.Unterdessen ging die Frauen-Fußballeuropameisterschaft in England weiter. Um 18.00 Uhr spielte Italien gegen Island (1:1), Das Erste strahlte die Begegnung ebenfalls aus. Doch die Partie kam auf 2,11 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 13,1 Prozent ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,29 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil entsprach guten 9,6 Prozent. Mit Frankreich gegen Belgien (2:1) ging es um 21.00 Uhr weiter. 2,96 Millionen Zuschauer verhalfen der blauen Eins zu 14,2 Prozent, mit 0,59 Millionen jungen Menschen holte man 13,3 Prozent.ging am Donnerstag in die zweite Runde. Die Preisverleihung für Kabarett, Comedy und Varieté sahen um 23.00 Uhr 1,45 Millionen Fernsehzuschauer, sodass 11,2 Prozent Marktanteil möglich waren. Beim jungen Publikum sicherte man sich 8,7 Prozent, die Reichweite lag bei 0,23 Millionen.