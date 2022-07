Ramon Wagner  Einblick hinter die Kulissen zahlreicher Reality-Shows

YouTuber

Egal ob «Germany’s Next Topmodel», «Der Bachelor», «Princess Charming» und vieles weitere – Ramon Wagner ist Experte auf dem Gebiet unzähliger Reality-Formate.

Der deutsche Manager wurde mit seinem Kanal „Die It-Girl Agenten“ bekannt, welcher inzwischen unter dem seinem bürgerlichen Namen Ramon Wagner läuft. Er ist Experte im Bereich Reality-TV und begleitet jedes Jahr nicht nur «Germany’s Next Topmodel», sondern auch viele weitere TV-Sendungen mit zahlreichen Videos und Interviews mit den Teilnehmern. Inzwischen haben den Kanal auf YouTube 156.000 Menschen abonniert. Ramon Wagner ist TV-Redakteur und Publizist und hat sich so ein breitgefächertes Wissen über die Promibranche in Deutschland angeeignet. Als Künstlermanager vertritt er zudem zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. So übernahm er in der Vergangenheit beispielsweise das Management von Edona James oder Micaela Schäfer.2013 entschied sich der Manager so zur Gründung des YouTube-Kanals „Die It-Girl Agenten“, um aufstrebende TV-Sternchen bei ihrem Weg ins Rampenlicht zu begleiten. So spezialisierte sich der Content zunächst auf Einblicke in das Leben von Promis, beispielsweise im Backstage-Bereich von Fashion-Shows oder in dem ein Shooting von Tatjana Gsell begleitet wurde. Ein Video von Edona James backstage bei «DSDS» wurde so mehr als 700.000-mal geklickt. Schon bald entstanden auch Videos zu den einzelnen Folgen von Shows wie «Germany’s Next Topmodel», «Der Bachelor», «Promi Big Brother» oder «Ich bin ein Star». In diesen Zusammenfassungen sprach Roman Wagner gemeinsam mit Konrad Wagner, mit dem er seit 2010 verheiratet ist, oder mit Maximilian Keck über die Ereignisse. Zwischendrin tauchten auch immer wieder Vlogs von Reisen in die USA, auf Ibiza oder nach Santorini auf.Zusätzlich zu den wöchentlichen Zusammenfassungen zahlreicher Reality-Shows wurden ab 2017 auch zunehmend Videos zu den Shows veröffentlicht, die neben den Inhalten der vergangenen Staffel auch auf Schlagzeilen eingehen oder Spoiler enthalten. Im selben Jahr starteten auch Interviews mit zahlreichen Kandidaten der Reality-Shows. Heute gehört dieses Format zu den gefragtesten Reihen auf dem Kanal und läuft unter dem Titel „… packt aus“. Zu den beliebtesten Videos zählen hier die Interviews mit den «GNTM»-Kandidaten Joy, Martina, Sally, Zoe, Tamara, Lijana und Mareike sowie mit «Princess Charming»-Teilnehmerin Elsa. Die Interviews sind meist recht ausführlich, so dass die Videos nicht selten zwischen 30 und 60 Minuten dauern. Ähnlich aufgebaut ist die Reihe „Was wurde aus…“, in der Wagner ehemalige Kandidaten bekannter Shows einige Jahre nach der Teilnahme erneut interviewt. Für dieses Format waren beispielsweise Gerda Lewis, Gina-Lisa-Lohfink, Klaudia Giez, Céline Bethmann oder Jennifer Hof zu Gast.Doch auch die It-Girl Agenten selbst waren schon im Fernsehen zu sehen, beispielsweise im Jahr 2017, als sie an der RTLZWEI-Sendung «Frauentausch» teilnahmen. Als «GNTM»-Experte war Ramon Wagner so auch im Jahr 2019 in der zweiten Staffel von «Switzerland’s Next Topmodel» als Coach eingeladen und absolvierte mit den Kandidaten ein Interview-Coaching mit den Kandidatinnen. Inzwischen ist Ramon Wagner zudem ausschließlich allein für die Produktion der Videos zuständig, so dass der Titel des Kanals in „Ramon Wagner“ geändert wurde. Er gab an, auf diese Weise zeitlich flexibler zu sein. So erscheint auch heute noch fast jeden Tag mindestens ein neues Video und vor allem während der Ausstrahlung von «Germany’s Next Topmodel» ist das Pensum besonders hoch. Inzwischen hat der YouTuber auch Talks zu verschiedenen Shows gestartet. So begleitete er die 16. «GNTM»-Staffel gemeinsam mit dem Designer Kilian Kerner mit „Topmodel – Der Talk“. Momentan gibt es auch einen Talk zur zweiten Staffel von «Princess Charming» gemeinsam mit Vanessa, die auf Instagram als „vany.schreibt“ bekannt ist.