TikTok fügt Warnhinweise bei Adult-Videos hinzu

Vermischtes

Die User können nun wählen, ob sie Inhalte ab 18 Jahren sehen wollen – oder eben auch nicht.

TikTok gibt den Nutzern der beliebten App mehr Kontrolle über die Art der Videos, die sie in ihrem Feed sehen – einschließlich der Kennzeichnung von Videos mit "erwachsenen oder komplexen Themen", die für Zuschauer ab 18 Jahren bestimmt sind.In den Community-Richtlinien von TikTok sind Kategorien von Inhalten aufgeführt, die auf der Plattform verboten sind, darunter Nacktheit, Pornografie und sexuell eindeutige Inhalte. Im Rahmen dieser Richtlinien "verstehen wir, dass Menschen bestimmte Inhaltskategorien aufgrund ihrer persönlichen Vorlieben meiden möchten", schrieb Cormac Keenan, TikToks Leiter für Vertrauen und Sicherheit, in einem Blogbeitrag über die neuen Funktionen. "Oder für unsere jugendlichen Community-Mitglieder können einige Inhalte erwachsene oder komplexe Themen enthalten, die persönliche Erfahrungen oder reale Ereignisse widerspiegeln, die für ein älteres Publikum bestimmt sind.""Wir haben uns zunächst darauf konzentriert, die Erfahrung von Teenagern weiter zu schützen, und in den kommenden Monaten planen wir, neue Funktionen hinzuzufügen, um unserer gesamten Community detaillierte Optionen zur Filterung von Inhalten zu bieten, damit sie mehr von dem genießen können, was sie lieben", fügte Keenan hinzu.TikTok führt außerdem ein Tool ein, mit dem Nutzer automatisch Videos mit bestimmten Schlüsselwörtern oder Hashtags herausfiltern können, die sie nicht in ihren "For You"- oder "Following"-Feeds sehen möchten. Nutzer können bereits TikToks "Nicht interessiert"-Funktion nutzen, um automatisch Videos eines bestimmten Urhebers oder solche, die einen bestimmten Audioclip verwenden, zu überspringen.