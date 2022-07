«Fresh off the Boat»-Star wollte sich das Leben nehmen

Köpfe

Durch eine Aussage von Constance Wu bekam die Schauspielerin böse Briefe.

Ein falscher Tweet, schon hagelte es hunderte böse Nachrichten. Das ist Constance Wu passiert, deren Sitcomverlängert wurde. Wu meldete sich zum ersten Mal seit fast drei Jahren auf Twitter zurück, um ihr neues Buch "Making a Scene" anzukündigen und zu enthüllen, dass sie einen Selbstmordversuch unternommen hat, nachdem sie im Jahr 2019 in die Kritik geraten war. Die sozialen Medien waren empört über Wu, nachdem sie ihre Frustration über die Verlängerung ihrer ABC-Sitcom «Fresh Off the Boat» zum Ausdruck gebracht hatte. Wu musste aufgrund der Fortsetzung der Serie ein Projekt ablehnen, an dem sie gerne teilgenommen hätte."Ich hatte Angst davor, wieder in die sozialen Medien zu kommen, weil ich dadurch fast mein Leben verloren hätte: Als ich vor drei Jahren unvorsichtige Tweets über die Verlängerung meiner Fernsehserie absetzte, löste das Empörung und Internetbeschimpfung aus, die ziemlich heftig wurde", schreibt Wu in einer Erklärung."Ich fühlte mich schrecklich wegen dem, was ich gesagt hatte, und als ein paar DMs von einer asiatischen Star-Schauspielerin mir sagten, dass ich ein Schandfleck für die asiatisch-amerikanische Gemeinschaft geworden sei, begann ich mich zu fühlen, als ob ich es nicht einmal verdiene, weiterzuleben. Dass ich eine Schande für die Asiaten sei und dass sie ohne mich besser dran wären. Rückblickend ist es surreal, dass mich ein paar DMs davon überzeugt haben, mein eigenes Leben zu beenden, aber genau das ist passiert. Zum Glück fand mich ein Freund und brachte mich in die Notaufnahme.“