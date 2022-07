TV-News

«Welt Reporter» künftig regelmäßig im Programm

Veit-Luca Roth von 15. Juli 2022, 16:02 Uhr

Das in diesem Jahr entwickelte Format soll von nun an im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt werden. In der aktuellen Ausgabe steht unter anderem Alfred Hackensberger im Mittelpunkt, der in der Ukraine unter Beschuss gerät.

In diesem Jahr entwickelte der Nachrichtensender Welt mit «Welt Reporter» ein neues Format, das künftig regelmäßig im Programm zu finden sein soll. Wie der Sender am Freitag bestätigte, strahlt man die Sendung ab diesem Samstag, 16. Juli, in der Regel wöchentlich aus. Moderatorin Lena Mosel führt dann immer um 19:10 Uhr durch eine neue Folge. Die Sendung zeigt aktuelle Beiträge der Welt-Reporter, die aus Krisen- und Kriegsgebieten berichten, und soll dadurch Einblicke in die Arbeit hinter der Kamera gewähren.



In der aktuellen Folge geraten Alfred Hackensberger und sein Kameramann in der Ukraine unter Beschuss. Tatjana Ohm, die ebenfalls aus der Ukraine berichtet, begleitet Militärs in Bakhmut. Max Hermes zeigt die Folgen der anhaltenden Dürre in Italien und Jens Reupert spricht ein Jahr nach der Flut-Katastrophe mit Menschen im Ahrtal.



